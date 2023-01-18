В ISW пояснили, до чого може призвести оголошена Росією реформа армії

Оголошені напередодні міністром оборони Росії зміни в армії, які, зокрема, передбачають збільшення збройних сил, демонструють намір Росії реформувати російське військо для ведення широкомасштабних звичайних бойових дій загалом, а не лише для поточної війни проти України, заявляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики додають, що незрозуміло, чи зможе російська армія розвиватися, як описував Сергій Шойгу, протягом трьох років.

«Росія може номінально сформувати нові дивізії, але залишається незрозумілим, чи зможе вона створити достатньо сил, щоб повністю укомплектувати їх на тлі війни, що триває. Раніше Шойгу заявляв про російські військові реформи, які так і не були реалізовані», – йдеться в повідомленні.

В ISW зауважили, що Росія також продовжить стикатися з економічними проблемами, які будуть обмежувати здатність російського військового командування оснащувати свої сили.

Здатність Росії генерувати масштабні швидкі зміни у своєму військовому потенціалі залежить від готовності президента РФ Володимира Путіна перенаправити значні частини федерального бюджету на нарощування військової сили і поставити Росію «на щось на зразок воєнних рейок» на кілька років, кажуть аналітики.

«Є ознаки того, що Путін може це зробити. Реформи і розширення в масштабах, які окреслив Шойгу, не відбудуться вчасно, щоб суттєво вплинути на війну в Україні протягом багатьох місяців, але це може змінити співвідношення сил у 2024 році і створити умови для значно більшої військової загрози Росії для своїх сусідів, включаючи НАТО, у найближчі роки. Україна, ймовірно, продовжує мати вікно можливостей до і протягом літа, якщо Захід надасть їй необхідну підтримку», – йдеться у звіті.

17 січня міністр оборони Росії Сергій Шойгу на нараді з реформування армії заявив, що чисельність російських військ має бути збільшена до півтора мільйона людей протягом трьох років.

За останніми даними, чисельність російських військ складає близько мільйона людей. Ще близько двох мільйонів перебувають у резерві.

У рамках реформи Міноборони РФ планує створити армійський корпус у Карелії, а також «два нові міжвидові стратегічні територіальні об’єднання збройних сил – Московський та Ленінградський військові округи, а також самодостатні угруповання військ (сил) на територіях нових суб’єктів Російської Федерації (очевидно йдеться про окуповані території – ред.)».

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Крім того, зокрема, буде сформовано три мотострілкові дивізії у складі Сухопутних військ та дві десантно-штурмові дивізії у Повітряно-десантних військах.

У повідомленні російського оборонного відомства також наголошується, що особливу увагу необхідно приділити комплектуванню військ військовослужбовцями за контрактом.

Про необхідність провести реформу армії та збільшити чисельність військ до півтора мільйона людей Шойгу заявив наприкінці грудня минулого року. Тоді він уточнив, що близько 700 тисяч військовослужбовців будуть контрактники.