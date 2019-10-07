Президент Росії підвищив собі платню

Президент Росії Володимир Путін видав указ, яким підвищив платню собі, а також прем’єрові Дмитрові Медведєву, міністрові оборони Сергієві Шойгу і ще низці російських високопосадовців.

Із 1 жовтня їхня грошова винагорода збільшується в 1,043 раза, або на 4,3 відсотка – це величина офіційної інфляції в Росії за минулий рік.

Цим же указом Путін підвищив зарплати на таку ж величину для міністра внутрішніх справ, голови Міністерства надзвичайних ситуацій, директора Федеральної служби безпеки, голови «Росгвардії», директора Служби зовнішньої розвідки, директора Федеральної служби охорони, директора Державної фельд’єгерської служби, секретаря Ради безпеки Росії, першого заступника голови уряду, голови ЦВК, його заступника і секретаря, а також уповноваженого з прав людини.

Абсолютні цифри при цьому не називаються.

Попереднє таке підвищення, рік тому, було на 4 відсотки.

7 жовтня, в день підписання указу, Путін відсвяткував свій день народження.