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26 грудня 2019, Київ 12:25
Новини | Міжнародні

Путін пропонує використовувати безпілотники на військовій базі Росії в Киргизстані

Росія використовує в Киргизстані як свою авіабазу Кант – військовий аеродром у Чуйській області за 20 кілометрів на схід від Бішкека

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Президент Росії Володимир Путін 26 грудня вніс на розгляд Держдуми протокол, який дозволить ввести до складу об’єднаної російської військової бази в Киргизстані підрозділи безпілотників і використовувати їх для польотів над цією країною.

Документ розміщений у думській електронній базі даних, сам протокол був підписаний в Бішкеку 28 березня 2019 року.

«Угода доповнюється термінами, що стосуються безпілотних авіаційних систем і безпілотних літальних апаратів. Усуваються невідповідності між законодавством Росії і Киргизстану щодо використання безпілотних літальних апаратів, а також встановлюється порядок організації польотів безпілотних літальних апаратів і повітряних суден Росії в повітряному просторі Киргизької республіки, – йдеться в пояснювальній записці до документа. – Вступ у силу протоколу дозволить російській стороні ввести до складу об’єднаної російської військової бази підрозділ безпілотних літальних апаратів і організувати їх застосування».

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У протоколі, який запропоновано ратифікувати Думі, також прописана «щорічна орендна плата за використання російською стороною земельних ділянок і ділянки акваторії: 4 мільйони 794 тисяч 095 доларів США». Раніше Росія платила Киргизстану за оренду авіабази в рази меншу. Одночасно розмір орендованих ділянок зросте на 58,32 гектара, вказується в пояснювальній записці.

Росія використовує в Киргизстані як свою авіабазу Кант – військовий аеродром у Чуйській області за 20 кілометрів на схід від Бішкека – і позиціонує її як основний аеродром для підтримки з повітря Колективних сил швидкого розгортання ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку, до якої входять Росія, Киргизстан, Вірменія, Білорусь, Казахстан і Таджикистан.). На аеродромі дислокована військова частина 20022, в якій служать 500 російських офіцерів, прапорщиків і військовослужбовців за контрактом.

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