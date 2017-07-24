Президент Киргизстану заявив про погрози його країні через колишню базу США

Президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв заявив, що його країні погрожували неназвані інші держави через базу США, що проіснувала майже 13 років.

Як сказав він журналістам на традиційній «літній прес-конференції», саме це стало причиною того, чому він 2014 року домігся закриття бази.

Атамбаєв не уточнив, про які країни йдеться. «Деякі країни відверто заявляли мені: якщо буде необхідно, ми запустимо ракети по американських літаках, – сказав він. – Вони казали: ваші люди постраждають».

Військову авіабазу США в міжнародному аеропорті «Манас» столиці Киргизстану Бішкека для постачання коаліційних сил, що перебували тоді в Афганістані, відкрили ще наприкінці 2001 року, після початку кампанії під проводом США в Афганістані проти тодішньої влади талібів. Киргизстан щороку отримував 65 мільйонів доларів за оренду частини аеропорту. Спробу закрити базу здійснив іще попередній президент Киргизстану Курманбек Бакієв 2009 року, але тоді в результаті переговорів Бішкека і Вашингтона базу перепрофілювали на Центр транзитних перевезень – на відміну від первісної бази, через яку до Афганістану возили і військові вантажі, цей центр став пунктом для перевезення тільки невійськових вантажів. Влада президента Атамбаєва закрила цей центр улітку 2014 року після завершення терміну його оренди, відмовившись продовжувати його.

Атамбаєв заявляв тоді, що цей центр становить загрозу безпеці Киргизстану; такої загрози він не бачив від військово-повітряної бази Росії «Кант» на іншому летовищі неподалік Бішкека, яку Москва отримала від Бішкека в безоплатне користування. Пізніше він заявляв, що й Росії доведеться свого часу піти з її бази в Киргизстані після закінчення терміну її оренди.

Киргизстан вважають однією з найбільш проросійських країн післярадянського простору.