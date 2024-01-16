Путін заявив про «фальсифікації» на виборах президента США у 2020 році

Президент Росії Володимир Путін 16 січня на зустрічі з керівниками муніципалітетів висловив думку, що на виборах у США були фальсифікації. Він розмірковував про американські вибори в контексті голосування на окупованих Росією територіях України. На думку Путіна, результати цього голосування сфальшувати неможливо.

З контексту випливає, що Путін мав на увазі вибори президента США у 2020 році. Демократ Джо Байден став переможцем, випередивши чинного на той момент президента Дональда Трампа. Трамп не визнав своєї поразки, заявивши про фальсифікації в ключових штатах. Суди відкинули ці твердження, проте Трамп, який цього року знову претендує на президентство, наполягає на своєму.

Путін фактично повторив аргументацію прихильників Трампа, сказавши, що вибори у США фальсифікували через голосування поштою, не уточнивши при цьому, на користь кого це було зроблено.

Про США російський президент став говорити, розмірковуючи про голосування, яке торік відбулося в чотирьох окупованих областях України. За словами Путіна, результати голосування там «було неможливо сфальсифікувати», тому що людей, як він сказав, навіть під дулом автомата не можна змусити прийти на дільниці, якщо вони не хочуть.

Російська влада запровадила в окупованих регіонах воєнний стан. За голосуванням там не стежили незалежні спостерігачі. Фіксувалися випадки, коли виборчі скриньки носили по домівках у супроводі озброєних військових – тобто фактично, словами Путіна, «під дулом автомата». Підрахунок голосів не був прозорим. Країни Заходу засудили проведення голосування та не визнали його легітимність. Більшість країн-членів ООН вважає окуповані Росією території України суверенною українською територією.

15–17 березня російська влада знову має намір організувати там голосування, цього разу на виборах президента Росії. Сам Путін балотується на цих виборах на пʼятий термін, який формально не був передбачений Конституцією, однак став можливим після ухвалення поправок у 2020 році.