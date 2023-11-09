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Путін прибув до Казахстану для обговорення двосторонньої співпраці з Токаєвим

Президент Росії Володимир Путін і президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на зустрічі 9 листопада 2023 року
Президент Росії Володимир Путін і президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на зустрічі 9 листопада 2023 року

Президент Росії Володимир Путін 9 листопада прибув до Астани. Як повідомляє пресслужба президента Казахстану, Путін і його казахстанський колега Касим-Жомарт Токаєв дистанційно взяли участь в 19-му Форумі казахстансько-російського міжрегіонального співробітництва, який проходить у місті Костанай, що межує з Росією.

Путін і Токаєв приєдналися до форуму через відеозв’язок зі столиці Казахстану.

Очікується, що лідери двох країн обговорять питання двосторонньої співпраці і стратегічного партнерства.

Візит Путіна, який є рідкісною закордонною поїздкою після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, відбувся менш ніж через тиждень після зустрічі лідерів Організації тюркських держав в Астані.

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