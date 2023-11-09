Путін прибув до Казахстану для обговорення двосторонньої співпраці з Токаєвим

Президент Росії Володимир Путін 9 листопада прибув до Астани. Як повідомляє пресслужба президента Казахстану, Путін і його казахстанський колега Касим-Жомарт Токаєв дистанційно взяли участь в 19-му Форумі казахстансько-російського міжрегіонального співробітництва, який проходить у місті Костанай, що межує з Росією.

Путін і Токаєв приєдналися до форуму через відеозв’язок зі столиці Казахстану.

Очікується, що лідери двох країн обговорять питання двосторонньої співпраці і стратегічного партнерства.

Візит Путіна, який є рідкісною закордонною поїздкою після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, відбувся менш ніж через тиждень після зустрічі лідерів Організації тюркських держав в Астані.