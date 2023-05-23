Путін каже, що Росія за допомогою «спецоперації» намагається припинити війну

Росія за допомогою «спеціальної військової операції» намагається припинити війну, заявив російський президент Володимир Путін.



«Нам часто кажуть, і ми чуємо, що Росія розпочала якусь війну. Ні. Росія за допомогою спеціальної військової операції намагається припинити цю війну, яку ведуть проти нас, проти нашого народу, частина якого через історичну несправедливість опинилися за межами історичного російської держави», – сказав Путін, якого цитує російська агенція «Интерфакс».

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, назвавши це «спецоперацією», але не досягла бажаного, зокрема захоплення Києва, через запеклий опір українців.

У квітні 2022 року в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації». Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

Через кілька місяців президент Росії Володимир Путін заявив, що метою «спецоперації» є захоплення Донбасу і створення «умов безпеки Росії». Про південь України він вже не згадував.

Влада України та країни Заходу неодноразово звинувачували Росію в тому, що російські війська брали участь у війні на Донбасі, яка розпочалася у 2014 році. У грудні 2015 року Володимир Путін заявив, що на Донбасі є «люди, які займаються вирішенням певних питань у військовій сфері», але він стверджував, що це не «регулярні російські війська».