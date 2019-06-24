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24 Червень 2019, Київ 08:05
Новини | Політика

У Путіна не запланована зустріч із Зеленським на G20 – речник Кремля

«У графіку немає», – заявив речник Кремля Дмитро Пєсков

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У графіку президента Росії Володимира Путіна немає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті «Групи 20» (G20) в Японії, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

«У графіку немає», – цитує Пєскова російське державне агентство новин «РИА Новости».

Напередодні в інтерв’ю «​5 каналу» міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Зеленський планує поїхати в Осаку на саміт G20.

/**/ /**/ /**/ Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Берлін, 18 червня 2019 року
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«Дуже класно, що ці візити (Володимира Зеленського до Франції і Німеччини – ред.) відбулися саме зараз із точки зору часової. Потім будуть зустрічі в японській Осаці, з Путіним», – сказав Клімкін.

Саміт G20 в Японії розпочнеться 28 червня.

Путін змусить Зеленського говорити з бойовиками?
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Путін змусить Зеленського говорити з бойовиками?

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