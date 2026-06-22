Кремль: Путін найближчим часом обговорить з Лукашенком «агресивну» заяву Зеленського

У Кремлі заявили, що російський президент Володимир Путін найближчим часом обговорить з Олександром Лукашенком вимогу України до Білорусі зняти протягом тижня ретранслятори, які коригують удари російських дронів по українських містах.

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, це буде «гарна нагода» для того, щоб «обговорити ці та інші питання».

Пєсков назвав заяву українського президента Володимира Зеленського «абсолютно агресивною», «втручанням у внутрішні справи» та «зазіханням на суверенітет» Білорусі.

У Кремлі заявили, що не мають «жодних сумнівів», що Білорусь «здатна забезпечити свій суверенітет».

19 червня президент Володимир Зеленський заявив, що у Білорусі на кордоні з Україною встановлене обладнання, яке російські військові використовують для коригування атак на Україну, і закликав Олександра Лукашенка прибрати це обладнання протягом тижня.

За словами президента, вздовж українського кордону на території Білорусі встановлено спеціальне обладнання, яке допомагає силам РФ коригувати удари безпілотниками. Розвідці відомо про чотири такі ретранслятори у Гомельській та Брестській областях.

«Якщо нас хтось провокує і намагається, як дехто каже, втягнути у війну, думаю, що це погано обійдеться тим, хто намагається це зробити. Ми поводимося спокійно», – цитував днями Лукашенка наближений до чинної адміністрації телеграм-канал «Пул первого».

Білорусь не бере прямої участі у війні проти України, але у лютому 2022 року її влада надала територію країни для проїзду й дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися удари по Україні.