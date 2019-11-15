ВАКС відпустив Писарука під заставу у 5 млн грн

Вищий антикорупційний суд 15 листопада обрав для колишнього першого заступника Нацбанку Олександра Писарука запобіжний захід у вигляді внесення застави упродовж п’яти днів у розмірі 5 мільйонів гривень без взяття під арешт.

Прокурор Національного антикорупційного бюро України просив про арешт Писарука на 60 діб з альтернативою внесення застави в розмірі 30 мільйонів гривень, звинувачуючи Писарука у змові з власниками «ВіЕйБі Банку» при видачі йому стабілізаційного кредиту на 1,2 мільярда гривень.

Захист просив відхилити це клопотання і застосувати особисте зобов’язання, апелюючи до недостатності доказів та відсутності ризиків, оскільки з моменту вручення підозри 11 листопада Писарук не покинув країну, маючи таку можливість.

Раніше адвокати вказували, що правління Національного банку, представники «Райффайзен банку Аваль», відомі банкіри та інвестори висловили готовність взяти Писарука на поруки.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила 12 листопада, що у провадженні про заволодіння коштами для «VAB Банку» оголосили підозру вісьмом людям, серед яких – голова правління «Райффайзен Банку Аваль» і колишній перший заступник голови НБУ Олександр Писарук.

Правління Національного банку висловило обурення врученням підозри Писаруку.

За даними слідства, у жовтні 2014 року «VAB Банк» звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Нацбанк погодився, хоча не фінустанова не надала всі необхідні документи. У прокуратурі стверджують, що вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ, була завищена майже у 25 разів.

Через місяць банк визнали неплатоспроможним, ще пізніше – його ліквідували.

Колишній власник «VAB Банку» та голова ради директорів «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом «зупинити призначення винних без жодного права на захист».