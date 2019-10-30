«Відновлення довіри»: Рада Європи запросила на «форум за демократію» заступницю головного редактора RT

Рада Європи запросила для участі у «Світовому форумі за демократію» Анну Бєлкіну, заступницю головного редактора російського телеканалу іномовлення RT (до 2009 року цю назву сам канал розшифровував як Russia Today). Кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк повідомив, що Бєлкіна запрошена для обговорення теми «Відновлення довіри до новин».

«Знаєте що таке сюрреалізм? Справжній, не у Рене Магріта, а жорстко життєвий? Це коли Рада Європи (!) на «Світовий форум за демократію» (!!) на тему «Відновлення довіри в новинах» (!!!) запрошує спікером заступника головного редактора RT... Ці відновлять», – прокоментував запрошення росіянки депутат Верховної Ради України Володимир Ар’єв.

Виступ заступниці головного редактора телеканалу RT Анни Бєлкіної запланований на 6 листопада.

Британський медіарегулятор Ofcom у липні 2019 року оштрафував російський державний канал RT (колишній Russia Today) за необ’єктивність на 200 тисяч фунтів стерлінгів. Розслідування показало, що російський канал не зміг зберегти «належну безсторонність» у семи новинних сюжетах у період з 17 березня до 26 квітня 2018 року. Сюжети були переважно пов’язані з висвітленням подій у Солсбері (де відбулося отруєння Сергія та Юлії Скрипалів), а також збройного конфлікту в Сирії.

Про претензії регулятора до російського каналу стало відомо в грудні 2018 року. Представники телеканалу тоді відзначили, що «розчаровані» рішенням.