Путін використовує гроші олігархів і спецслужб для боротьби з Заходом – екс-посол США в Росії

Президент Росії Володимир Путін використовує гроші олігархів і спецслужб, щоб вести боротьбу із Заходом, заявив на слуханнях у Конгресі США колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

На слуханнях про можливе втручання Росії в американські вибори 2016 року, що відбуваються 28 березня в комітеті розвідки в Палаті представників, виступають також екс-глава відділу ЦРУ по Росії Стівен Холл і президент Центру стратегічних і міжнародних досліджень Хізер Конлі.

«Боротьба між Путіним і Заходом тільки починається. Путін вважає, що бореться з ліберальним декадентським Заходом, а себе він називає представником «традиційних цінностей», – зауважив Макфол, виступаючи на слуханнях. – Він використовує гроші олігархів і спецслужб, щоб вести цю боротьбу всередині Росії і за її межами».

За його словами, Путін для досягнення своїх цілей активно вкладає гроші в ЗМІ, в тому числі в телеканал RT і новинне агентство Sputnik і «створює по всьому світу фейкові організації». Також президент Росії, за словами Макфола, «використовує розвідслужби для того, щоб красти інформацію і використовувати її», а також «він використовує власність і гроші за кордоном, щоб впливати на зовнішню політику».

Активно Кремль, за його словами, також використовує найбільші банки, зокрема ВЕБ. «Його в Росії називають «путінським банком», – підкреслив Макфол.

«Іноді Путін використовує для досягнення своїх політичних цілей ще й приховані військові механізми, як це сталося в Україні в 2014 році», – також зауважив Макфол.

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«Мета Путіна – послабити демократію в Росії і на Заході», – заявив у своїй доповіді екс-глава відділу ЦРУ по Росії Стівен Холл.

Він наголосив, що «в Кремлі сидить мафія», і на Путіна не варто дивитися «через лінзи ліберального оптимізму».

З 2016 року в США триває масштабне розслідування щодо можливого впливу Кремля на результати президентських виборів. Американські розвідувальні агентства стверджують, що Росія втручалася в президентські вибори з метою підірвати позиції Гілларі Клінтон, суперниці Дональда Трампа на виборах від Демократичної партії.

У 2018 році Мін’юст США висунув звинувачення 13 росіянам у справі про ймовірне втручання в президентські вибори 2016 року. У відомстві їх називають співробітниками Головного розвідувального управління Росії і наближеними до Володимира Путіна бізнесменами.

Напередодні слухань завершилося розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про можливу змову передвиборного штабу Дональда Трампа і російської влади в період виборів президента США. Міністр юстиції США Вільям Барр надав Конгресу США короткий звіт на чотирьох сторінках, який він склав за підсумками доповіді. Головним із висновків була відсутність доказів змови команди Дональда Трампа з Росією перед президентськими виборами в 2016 році.