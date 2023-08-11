Голову ЦВК викликають у комітет Ради для пояснень щодо члена комісії Буглака, який живе у США – Шуляк

Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк заявила, що голову Центральної виборчої комісії Олега Діденка викликають на засідання комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування для пояснень щодо члена ЦВК Юрія Буглака.

Як написала Шуляк у фейсбуці, це питання комітет, який вона очолює, планує розглянути на «найближчому засіданні». Коли саме воно відбудеться, очільниця партії «Слуга народу» не уточнила.

Раніше фракція «Європейська солідарність» повідомила, що ініціює постанову Верховної Ради щодо звільнення з посади члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака, який, за даними «Схем» (Радіо Свобода), виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення Росії і відтоді не повертався, живучи з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі.

Як з’ясували журналісти, протягом усього 2022 року Буглак отримував зарплату й інші виплати – сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень, в тому числі матеріальну допомогу з держбюджету «для вирішення соціально-побутових питань». Із весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.

У месенджері Telegram він є учасником групи «Барахолка Майами», а дружина – учасниця групи «Живем в Майами, говорим по-русски». Вона публікує фотографії із містечка Голлівуд на узбережжі Атлантичного океану в передмісті Маямі.

Буглак у коментарі проєкту Радіо Свобода «Схеми» сказав, що має «особисті обставини», і, на його думку, він не порушував українських законів, бо виїхав до вторгнення, а з його початком ЦВК перейшла на дистанційну роботу.

Ще 14 лютого, через два дні після виїзду Буглака, президент Володимир Зеленський закликав усіх представників держави повернутися протягом 24 годин в Україну. На думку члена ЦВК – це його не стосувалося.

Голова ЦВК Олег Діденко у коментарі «Схемам» сказав, що з юридичної точки зору у нього не було підстав внести подання на звільнення Буглака з посади.

Моральний бік питання прокоментував так: «З морального боку тут може бути багато питань. Але мені не правильно коментувати дії колег, я такий самий член ЦВК, як і інші. Коли мене головою обирають ― я маю певні додаткові адміністративні та організаційні функції, але вони не є безпосередньо моїми підлеглими в прямому сенсі цього слова. Я їх не приймаю на роботу і не звільняю. Мені, мабуть, не правильно коментувати дії колег».

Юрій Буглак – член Центральної виборчої комісії (ЦВК) із 2019 року, колишній головний юридичний радник кондитерської корпорації Roshen, ексдепутат Верховної ради від партії «Блок Петра Порошенка».

В Україні Буглак має під Києвом 4 земельних ділянки загальною площею майже 50 соток. Володіє двома будинками – на 390 і 85 квадратів – у Вишгороді та селі Хотянівка Вишгородського району. А також двома квартирами – у центрі Києва та на Подолі. Ще дві квартири в столиці має його дружина. Дані про це обліковуються у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

В останній, публічно доступній декларації за 2018 рік посадовець задекларував позашляховики Land Rover Discovery Sport 2017 року та Land Rover Freelander 2013 року, а також колекцію дорогих годинників: Rotap Maranello з рожевого золота, Breguet – із жовтого, Chopard з білого та Marius Lacroix – з титановим корпусом, а також смарт годинник Louis Vuitton. Тоді Буглак декларував, що має готівкою 990 тисяч доларів, 725 тисяч гривень та 120 тисяч євро.