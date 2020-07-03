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03 липня 2020, Київ 09:06
Новини | Політика

У Раді буде година запитань до уряду та продовження розгляду закону про гральний бізнес

До Ради прийдуть члени уряду

У Верховній Раді під час пленарного засідання 3 липня відбудеться година запитань до уряду. Про це свідчить порядок денний, оприлюднений на сайті парламенту.

Депутати спілкуватимуться з міністрами про ситуацію, яка склалася на Прикарпатті, та заходи уряду для ліквідації наслідків повені, про стан використання коштів на подолання пандемії COVID-19 та про практику вирішення кадрових питань, що належать до конституційних повноважень парламенту.

Після цього депутати продовжать розглядати законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні.

Ймовірно, ввечері під час позачергового засідання Верховна Рада розгляне відставку Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

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