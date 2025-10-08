Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Рада не змогла призначити двох суддів Конституційного суду

Жодна з чотирьох кандидатур не набрала необхідної кількості голосів. Фото архівне
Жодна з чотирьох кандидатур не набрала необхідної кількості голосів. Фото архівне

Верховна Рада не змогла призначити двох суддів Конституційного суду України за квотою парламенту.

На засіданні парламенту розглядалися чотири кандидатури, яких було обрано за результатами конкурсного відбору – Захар Тропін, Оксана Клименко, Юлія Кириченко, Тарас Цимбалістий.

Жодна з чотирьох кандидатур не набрала необхідної кількості голосів – 226.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук доручив парламентському комітету з питань правової політики підготувати матеріали для оголошення нового конкурсу з відбору кандидатур на посаду судді КС.

У лютому 2025 року Дорадча група експертів (ДГЕ) передала Верховній Раді і президентові документи для призначення п’яти суддів КСУ – двох за квотою парламенту, трьох за квотою президента. Наразі за своєю квотою президент призначив двох суддів – Сергія Водяннікова і Юрія Барабаша, натомість парламент суддів досі не призначив.

Конституційний суд України складається з вісімнадцяти суддів. Президент України, Верховна Рада України та з 'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного суду за результатами конкурсного відбору. Нині у КСУ працюють 13 суддів.

КСУ вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених Конституцією випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG