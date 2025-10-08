Верховна Рада не змогла призначити двох суддів Конституційного суду України за квотою парламенту.

На засіданні парламенту розглядалися чотири кандидатури, яких було обрано за результатами конкурсного відбору – Захар Тропін, Оксана Клименко, Юлія Кириченко, Тарас Цимбалістий.

Жодна з чотирьох кандидатур не набрала необхідної кількості голосів – 226.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук доручив парламентському комітету з питань правової політики підготувати матеріали для оголошення нового конкурсу з відбору кандидатур на посаду судді КС.

У лютому 2025 року Дорадча група експертів (ДГЕ) передала Верховній Раді і президентові документи для призначення п’яти суддів КСУ – двох за квотою парламенту, трьох за квотою президента. Наразі за своєю квотою президент призначив двох суддів – Сергія Водяннікова і Юрія Барабаша, натомість парламент суддів досі не призначив.

Конституційний суд України складається з вісімнадцяти суддів. Президент України, Верховна Рада України та з 'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного суду за результатами конкурсного відбору. Нині у КСУ працюють 13 суддів.

КСУ вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених Конституцією випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України.