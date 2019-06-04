Депутати не включили у порядок денний законопроект про імпічмент

Народні депутати 4 січня не включили до порядку денного президентський законопроект про імпічмент.

Під час голосування документ набрав 110 голосів при мінімально необхідних 226.

29 травня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про особливості процедури усунення президента з посади (імпічмент). Це було його передвиборчою обіцянкою.

Згідно із законопроектом, Верховна Рада може усунути президента України з посади «в порядку імпічменту лише в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину». Для цього необхідне письмове подання, підписане більшістю народних депутатів від конституційного складу Ради.