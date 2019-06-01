Радіо Свобода Daily: В Україні «криза, пов’язана з діями президента» – Парубій

Заява Парубія

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що в Україні «відбувається криза, пов’язана з діями президента» Володимира Зеленського і його команди. Він сказав про це у сесійній залі парламенту 31 травня.

«На жаль, відбувається криза, яка пов’язана з діями президента. Вчорашнє оприлюднення стенограми це підтвердило. Більше того, ми вчора почули, як знову представники президента, члени його команди говорять про те, що потрібно скасувати закон про мову, скасувати квоти, скасувати декомунізацію, і, на жаль, це стає для них звичайною політикою. Тому я хочу сказати – і від імені Верховної Ради, і уряду: український народ цього вам не дозволить, земля під вами буде горіти... Ми не дозволимо ні відмінити закон про мову, ні відмінити квоти, ні відмінити декомунізацію», – сказав спікер.

Переслідування кримськотатарських активісток у Криму

Російські силовики 30 травня затримали в окупованому Росією українському Криму двох кримськотатарських активісток – Лутфіє Зудієву в Джанкої і Муміне Салієву в Бахчисараї. Перша є активісткою громадського об’єднання «Кримська солідарність», друга – дружиною фігуранта бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». Вони неодноразово виступали на міжнародних майданчиках із розповідями про репресії на півострові. У чому їх звинувачують, з’ясовували журналісти Крим.Реалії, проекту Радіо Свобода.

Відкриті і закриті списки партій

Дочасні вибори до Верховної Ради вже незабаром. Вони заплановані на 21 липня 2019 року. 23 травня був опублікований і набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання. Голосувати цього року Україна буде, як виходить, за старим виборчим законодавством: половину депутатів обиратимуть за закритими партійними списками, а половину – на мажоритарних округах. Що ж таке ці «відкриті» і «закриті» списки? В чому різниця і чому за них такі політичні баталії, пояснює Радіо Свобода.

Знайдені масові захоронення жертв НКВС у колишній Дубенській тюрмі

На території колишньої тюрми у місті Дубні Рівненської області знайшли 19 людських останків. Мова йде про поховання понад 400 в’язнів, які були, згідно з архівними документами і свідченнями людей, жорстоко вбиті НКВС (Народний комісаріат внутрішніх справ) наприкінці червня 1941 року, перед приходом у місто німецьких військ. Пошуково-меморіальний центр «Доля»​ продовжує роботи на місці злочину тоталітарного режиму. Детальніше про це тут.

Тепер коротко:

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Данилюк заявляє, що зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату» щодо врегулювання ситуації на Донбасі може відбутися в середині липня.

Журналіст і засновник видання «Гордон» Дмитро Гордон очолив передвиборчий штаб партії «Сила і честь» екс-голови Служби безпеки України, колишнього начальника Головного управління військової розвідки Міноборони Ігоря Смешка.

У Національній поліції України повідомили, що в перебігу нинішньої виборчої кампанії найбільш поширеним порушенням є підкуп виборців – 12 зареєстрованих фактів.

Президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Служби безпеки України і виконувача обов’язків керівника Антитерористичного центру Віталія Малікова.

Очільник Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія заявив, що в адміністрації нинішнього президента йому були сказані «дивні речі».

Як законно мітингувати в Україні

25 травня 2019 року двоє молодих людей – 20-річний юнак і 16-літня дівчина – стали на центральній площі Рівного із плакатами: «Імпічмент президенту», «Україна – поза законом», «Не кумівство, а по-братськи». Вони поводили себе спокійно і не порушували громадського порядку. Але до них підійшла перехожа і почала їм погрожувати. Згодом прийшов поліцейський і запропонував піти до відділку і написати пояснення. У відділку хлопця й дівчину протримали кілька годин і склали адміністративний протокол про проведення несанкціонованого мітингу. Після цього інциденту Радіо Свобода вирішило пояснити, як можна законно мітингувати в Україні.

З першим днем літа!

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