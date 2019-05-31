Підкуп виборців, незаконна агітація і пошкодження майна – поліція про порушення у виборчій кампанії

У Національній поліції України повідомили, що в перебігу нинішньої виборчої кампанії найбільш поширеним порушенням є підкуп виборців – 12 зареєстрованих фактів. Як йдеться на сайті відомства, також правоохоронці зареєстрували по одному факту незаконної агітації та пошкодження майна.

«Упродовж минулої доби до органів поліції надійшло одне повідомлення, пов’язане з виборами. Усього з початку виборчого процесу територіальними органами Національної поліції зареєстровано 14 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом. Відтак вісім повідомлено надійшло у Луганській області, два – в Одеській та по одному у Вінницькій, Рівненській, Дніпропетровській та Сумській областях», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, щодо двох фактів відкриті кримінальні провадження, тривають слідчі дії.

24 травня в Україні розпочалася виборча кампанія до Верховної Ради. 23 травня був опублікований і набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня.