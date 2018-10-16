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16 Жовтень 2018, Київ 13:43
Новини | Політика

У Верховній Раді склали присягу двоє нових депутатів

Сесійна зала Верховної Ради України

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Олександр Гулак та Іван Савка склали присягу народного депутата. Церемонія відбулася в сесійній залі Верховної Ради у вівторок.

Гулак пройшов до парламенту за списком Радикальної партії замість народного депутата Тетяни Юзькової, яка склала повноваження у зв’язку з обранням її до складу Центральної виборчої комісії.

Савка пройшов до парламенту за списком партії «Народний фронт» замість народного депутата Ірини Єфремової, яка також стала членом ЦВК.

5 жовтня 14 членів ЦВК склали присягу у Верховній Раді України. Головою ЦВК того ж дня обрали Тетяну Сліпачук.

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