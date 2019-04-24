У Раді хочуть почати збір підписів за відставку Парубія

Народний депутат Валерій Писаренко звернувся до апарату Верховної Ради з проханням надати підписні листи для збору підписів за відставку голови парламенту Андрія Парубія.

Під час пленарного засідання парламенту про це повідомив сам Парубій. Він сказав, що дав доручення видати ці підписні листи.

За його словами, що готовий поставити на голосування питання про своє звільнення, якщо депутати зберуть необхідні 150 підписів. Проте Парубій заявив, що зробить це після того, як підпише закон про українську мову, який зараз перебуває на розгляді у Верховній Раді.

Фракції «Блоку Петра Порошенка» та «Народного фронту» виступили проти відставки Парубія, який очолює Верховну Раду з квітня 2016 року.