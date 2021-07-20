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Рада провалила постанови, які блокували підписання закону про реформу оборонного комплексу

12 липня парламент підтримав закон, який передбачає реформування «Укроборонпрому»

Верховна Рада на позачерговому засіданні 20 липня не підтримала три постанови, які передбачали скасування закону про реформу оборонно-промислового комплексу.

Всі три документи зареєстрували народні депутати від «Батьківщини» – лідерка партії Юлія Тимошенко, Вадим Івченко та Володимир Кабаченко. Вони отримали від 31 до 34 голосів «за» і відтак не були підтримані.

Розгляд постанов, які передбачають скасування ухвалення закону, дозволяють спікеру Верховної Ради підписати його і передати на підпис президенту.

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Верховна Рада 13 липня підтримала в другому читанні закон «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності», який передбачає запровадження принципів корпоративного управління в державних підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Згідно з текстом документу, він має на меті «запровадження моделі корпоративного управління об’єктами державної власності в обороннопромисловому комплексі України» відповідно до рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку.

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