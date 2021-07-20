Рада провалила постанови, які блокували підписання закону про реформу оборонного комплексу

Верховна Рада на позачерговому засіданні 20 липня не підтримала три постанови, які передбачали скасування закону про реформу оборонно-промислового комплексу.

Всі три документи зареєстрували народні депутати від «Батьківщини» – лідерка партії Юлія Тимошенко, Вадим Івченко та Володимир Кабаченко. Вони отримали від 31 до 34 голосів «за» і відтак не були підтримані.

Розгляд постанов, які передбачають скасування ухвалення закону, дозволяють спікеру Верховної Ради підписати його і передати на підпис президенту.

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Верховна Рада 13 липня підтримала в другому читанні закон «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності», який передбачає запровадження принципів корпоративного управління в державних підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Згідно з текстом документу, він має на меті «запровадження моделі корпоративного управління об’єктами державної власності в обороннопромисловому комплексі України» відповідно до рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку.