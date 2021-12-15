Рада проведе позачергове засідання 16 грудня

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту на 16 грудня.

«На часі – повністю розрахуватися з працівниками вугільної галузі. На порядку денному – розгляд законопроєкту № 5891-1, яким передбачається внесення змін до бюджету України на 2021-й – виділення до кінця року 2,4 млрд грн для стабілізації роботи державних вугледобувних підприємств», – написав Стефанчук у фейсбуці.

За його словами, позачергове засідання пройде у четвер відразу після завершення чергового. Його скликали на вимогу 156 народних депутатів.

Напередодні Верховна Рада проголосувала за продовження мораторію на банкрутство державних вугледобувних підприємств до 1 січня 2024 року.

7 грудня голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець заявив, що на державних шахтах підприємств вугільної промисловості заборгованість із зарплати досягла 2 млрд 340 млн.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль називав причиною зарплатної заборгованості шахтарям неналежне виконання обов’язків керівниками окремих підприємств.

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