Рада відправила на доопрацювання законопроєкт про реформу СБУ

Верховна Рада відправила на доопрацювання до профільного комітету перед повторним першим читанням президентський законопроєкт про внесення змін до закону «Про Службу безпеки України». За таке рішення на засіданні 20 травня проголосували 287 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Як повідомила під час обговорення документу заступниця голови комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Мар’яна Безугла, до законопроекту є низка зауважень і пропозицій, згідно з висновком Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради.

На початку року голова СБУ Іван Баканов заявив, що новий закон про Службу безпеки України, дозволить реформувати спецслужбу і покращити результати її роботи.

«Це фундамент, на якому зводиться будівля оновленої СБУ. Мова йде про зміну підходів у роботі – від реактивного до проактивного. Служба має зосередитись на нейтралізації загроз, а не боротися з їхніми наслідками», – заявляв Баканов.

За його словами, СБУ відмовиться від невластивих їй функцій та повноважень і «по-іншому» працюватиме з кадрами.

15 жовтня 2019 року голова Служби безпеки України Іван Баканов подав президентові Володимиру Зеленському проєкт нової редакції закону «Про Службу безпеки України».

На реформуванні СБУ наполягають іноземні партнери України, зокрема, в частині позбавлення служби повноважень у сфері боротьби з економічною та організованою злочинністю.

Восени минулого року президент України Володимир Зеленський доручив схвалити концепцію реформування СБУ та ухвалити нову редакцію закону про спецслужбу.