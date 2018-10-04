Верховна Рада затвердила військове вітання «Слава Україні!»

Верховна Рада України 4 жовтня ухвалила законопроект №9036 про внесення змін до статутів Збройних сил України.

Законодавчий акт, який підтримав 271 народний депутат, передбачає запровадження нового військового вітання «Слава Україні!»

До другого читання в законопроект внесли поправку, яка передбачає, що вітання «Слава Україні!» поширюється і на Національну поліцію.

Закон набере чинності наступного дня після публікації.

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Вперше вітання «​Слава Україні!» офіційно використали 24 серпня на параді з нагоди Дня Незалежності в Києві.

Раніше військове вітання в українській армії звучало «Здрастуйте, товариші!», а відповідь – «Бажаємо здоров’я!»

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