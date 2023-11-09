Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Рада підтримала відставку міністра спорту Гутцайта

Вадим Гутцайт заявив, що вирішив піти у відставку, аби зосередитися на роботі в Національному олімпійському комітеті України. 
Вадим Гутцайт заявив, що вирішив піти у відставку, аби зосередитися на роботі в Національному олімпійському комітеті України. 

Верховна Рада підтримала відставку міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта. Про це повідомили народні депутати від фракції «Голос» Ярослав Железняк та від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

«За» це рішення проголосували 243 депутати.

8 листопада до Верховної Ради надійшла заява про відставку Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту України.

Як згодом пояснив Вадим Гутцайт, він вирішив піти у відставку, щоб зосередитися на роботі в Національному олімпійському комітеті України.

Вадим Гутцайт очолив Міністерство молоді і спорту у березні 2020 року. У листопаді минулого року він став президентом Національного олімпійського комітету України.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG