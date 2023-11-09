Рада підтримала відставку міністра спорту Гутцайта

8 листопада до Верховної Ради надійшла заява про відставку Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту України.

Як згодом пояснив Вадим Гутцайт, він вирішив піти у відставку, щоб зосередитися на роботі в Національному олімпійському комітеті України.

Вадим Гутцайт очолив Міністерство молоді і спорту у березні 2020 року. У листопаді минулого року він став президентом Національного олімпійського комітету України.