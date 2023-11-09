Рада підтримала відставку міністра спорту Гутцайта

Верховна Рада підтримала відставку міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта. Про це повідомили народні депутати від фракції «Голос» Ярослав Железняк та від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.
«За» це рішення проголосували 243 депутати.
8 листопада до Верховної Ради надійшла заява про відставку Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту України.
Як згодом пояснив Вадим Гутцайт, він вирішив піти у відставку, щоб зосередитися на роботі в Національному олімпійському комітеті України.
Вадим Гутцайт очолив Міністерство молоді і спорту у березні 2020 року. У листопаді минулого року він став президентом Національного олімпійського комітету України.
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