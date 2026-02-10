«Контракт 18–24». До Ради цього тижня подадуть законопроєкт щодо права на відстрочку – Міноборони

До Верховної Ради цього тижня знову буде поданий законопроєкт щодо права на відстрочку після завершення «Контракту 18–24», повідомляє у телеграмі Міністерство оборони.



Міністр оборони Михайло Федоров зазначив, що важлива частина контракту для військових 18-24 – можливість отримати відстрочку від мобілізації на рік після завершення служби.



«Це про справедливість, прогнозованість і гарантії для молодих людей, які добровільно обирають шлях захисника. Ми маємо дотриматися обіцянки.Розраховуємо на підтримку народних депутатів», – написав він у телеграмі.

У грудні минулого року народна депутатка від «Європейської солідарності», членкиня комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз в ефірі Радіо Свобода анонсувала, що Верховна Рада зможе розглянути законопроєкт щодо нових контрактів у Силах оборони України орієнтовно наприкінці січня або на початку лютого.

У лютому 2025 року Міноборони повідомило про запуск проєкту «Контракт 18-24», який передбачає укладання добровольцями у віці 18-24 роки річного контракту на 1 млн гривень. Законодавство України передбачає мобілізацію військовозобов’язаних віком від 25 до 60 років.