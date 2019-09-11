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11 Вересень 2019, Київ 19:17
Новини | Політика

Рада визнала нелегітимними вибори в окупованому Криму

Постанову підтримали 325 народних депутатів

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Верховна Рада визнала нелегітимними вибори у окупованому Криму, проведені підконтрольною Кремлю владою. Відповідну постанову підтримали 325 народних депутатів.

У заяві парламент засудив проведення виборів на окупованому півострові як чергове порушення Росією міжнародного права.

Верховна Рада також закликала міжнародну спільноту дати оцінку незаконним діям Росії і посилити політичний та економічний тиск на неї.

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8 вересня на території анексованого Росією півострова пройшло «голосування» до російського парламенту Криму і в місцеві органи влади.

Прокуратура Автономної Республіки Крим закликала жителів півострова не брати участь у цих «виборах».

Офіційний Київ та країни Заходу неодноразово заявляли, що не визнають законності проведення Росією будь-яких виборів в анексованому Криму.

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