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01 Лютий 2019, Київ 11:01
Новини | Політика

Рада 7 лютого розгляне зміни до Конституції про курс України на ЄС і НАТО

У першому читанні Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект у листопаді

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Верховна Рада планує 7 лютого розглянути у другому читанні законопроект про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському союзі й НАТО. Про це йдеться у розкладі засідань парламенту на 5-8 лютого.

22 листопада Верховна Рада 311 голосами ухвалила в першому читанні президентський законопроект про зміни до Конституції щодо стратегічного курсу країни на членство в Європейському союзі й НАТО.

Перед цим Конституційний суд України у своєму висновку визнав вказаний документ таким, що відповідає Конституції.

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При цьому в першому читанні для схвалення було достатньо принаймні 226 голосів.

Для ухвалення конституційних змін у другому читанні і в цілому необхідно, щоб на наступній черговій сесії після першого читання за них проголосували не менш ніж 300 парламентарів.

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