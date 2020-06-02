Рада з 2 червня повертається до «нормального режиму роботи»

Верховна Рада України 2 червня повертається до звичного режиму роботи, знімаючи обмеження, запроваджені через пандемію коронавірусу.

«Сподіваюся, що буде якомога менше різних подій, які будуть заважати проводити пленарні засідання та роботі комітетів. Верховна Рада продовжить працювати, як вона вміє і може», – сказав напередодні під час засідання погоджувальної ради спікер Дмитро Разумков.

Він також повідомив, що поступово будуть повертатися до звичних умов роботи і представники ЗМІ у парламенті.

«З вівторка оператори і фотокореспонденти вже зможуть перебувати у ложі преси. Будуть деякі обмеження по кількості, однак поступово вся держава та Верховна Рада будуть повертатися до нормального режиму роботи», – додав спікер.

17 березня Верховна Рада пішла на карантин у зв’язку з поширенням коронавірусу. Однак після цього парламент кілька разів збирався на позачергові засідання.