Рада планує повернутися до пленарного режиму 2 червня – Кравчук

Верховна Рада планує повернутися до пленарного режиму з 2 червня, повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук 22 травня.

«Розраховуємо з 2 червня повернутись до пленарного режиму роботи парламенту. Тим часом чекаємо від МОЗ роз’яснень як організувати роботу в округах і зустрічі з виборцями наступного тижня», – написала Кравчук на своїй Фейсбук-сторінці.

За повідомленням народної депутатки, останніми днями 53 її колег пройшли тестування методом полімеразно-ланцюгової реакції на коронавірусну хворобу COVID-19, всі результати виявилися негативними.

17 березня Верховна Рада пішла на карантин у зв’язку з поширенням коронавірусу. Однак після цього парламент кілька разів збирался на позачергові засідання.

Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня через загрозу COVID-19. Влада повідомила, що в Україні передбачені п’ять етапів виходу з карантину.