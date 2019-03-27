В Україні є лише 400 тисяч домашніх радіоточок, кількість відмов зростає – «Укртелеком»

Найбільший в Україні оператор фіксованого зв’язку компанія «Укртелеком» повідомила, що попит на послугу проводового радіомовлення в останні роки стрімко знижується.

«З кожним роком кількість користувачів радіоточок зменшується. Це загальна тенденція в Україні, щороку від застарілої послуги відмовляється близько 130-150 тисяч користувачів. Якщо на початок 2019 року оператор обслуговував 430 тисяч домашніх радіоточок, то на початок весни – близько 400 тисяч. Переважна більшість абонентів мешкає у містах – близько 360 тисяч, решта – у селах. Зменшення кількості користувачів проводового радіо – цілком прогнозоване, зважаючи на розвиток нових технологій і їх можливостей, різноманіття каналів комунікації», – йдеться у відповіді компанії «Укртелеком» на запит Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням, відсутність попиту на проводове радіо у деяких містах (Одеса та Дніпро) взагалі призвело до відключення у них цієї послуги.

«Так, за 4 роки 80% абонентів проводового радіо в Одесі відмовились від цієї послуги. Якщо у 2014 році їх було 15 тисяч, то восени 2018 р у мільйонному місті – трохи більше 2 тисяч, або 0,2% містян… «Укртелеком» ухвалив рішення про припинення надання послуги проводового мовлення в місті Одеса з 1 січня 2019 року», – йдеться в повідомленні.

За даними «Укртелекому», схожа ситуація в місті Дніпро, де на осінь 2018 року в мільйонному місті залишилось близько 3 тисяч абонентів, що дорівнює 0,3% від загальної кількості містян.

«Через незначну кількість абонентів та застаріле обладнання, що постійно потребує ремонту, збитки від надання цієї послуги в місті сягають понад півмільйона гривень щороку і продовжували зростати. Зважаючи на стрімке зниження абонентів проводового радіо в місті Дніпро, ПАТ «Укртелеком» ухвалив рішення про відключення незатребуваної послуги з 1 квітня 2019 року», – повідомили в компанії.

В «Укртелекомі» зазначили, що з 1 березня 2019 року абонплата за користування основною радіоточкою для абонентів (фізичних осіб) складає 35 гривень з ПДВ.

«Якщо говорити про майбутнє проводового радіо, то все залежить від мешканців регіонів, населених пунктів: наскільки послуга буде затребувана там, як нею будуть користуватися чи активно відмовлятимуться від неї», – зауважили в «Укртелекомі».

Проводове радіо, яке у радянський час називали «брехунцем», нині в межах Українського радіо об’єднує 4 канали – Перший канал, канал «Промінь», «Українське радіо «Культура» та «Всесвітню службу «Радіомовлення України».