Знеструмлені 5 веж, які транслюють українські радіо- і телеканали на Луганщині

Луганське енергетичне об’єднання (ЛЕО) 28 лютого знеструмило через борг частину об’єктів державного Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (РРТ) у Луганській області – вже від’єднали від електрики 5 об’єктів.

«Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення заборгував нам за спожиту електроенергію 506 тисяч гривень. І сьогодні ЛЕО розпочало знеструмлення деяких об’єктів. Концерн обіцяв сплатити гроші до 28 лютого. Про це йдеться в гарантійному листі, який надійшов енергетичній компанії. Поки ситуація не змінилася», – повідомила прес-секретар Луганського енергетичного об’єднання Юлія Рибалка.

Цю інформацію проекту Радіо Свобода «Радіо.Донбас.Реалії» підтвердили і у Луганській філії РРТ. Зараз відключені передавачі у Лисичанську, Біловодську, Зоринівці, Марківці та Кремінній.

Це ті об’єкти області, де існує заборгованість перед ЛЕО за грудень 2018 року, повідомив директор філії РРТ Віктор Дриндак.

«Це недофінансування концерну. Зараз концерн повідомив, що набирають платіжні доручення, щоб проплатити. Поки що ЛЕО не погоджується вмикати», – сказав він.

За його словами, наразі об’єкти працюють від дизель-генераторів, роботи яких вистачить на кілька годин. «У нас є кілька дизель-генераторів,зараз працюють на них», – зазначив представник концерну радіомовлення.

Як повідомляють користувачі радіо і ТБ області, у деякий районах українське мовлення вже припинилося – так, відсутній в аналогу і Т2 телеканал «UA Донбас» (суспільне мовлення).

Передавачі у Лисичанську, Біловодську, Зоринівці, Марківці та Кремінній транслюють, серед іншого, і програму Радіо Свобода «Радіо Донбас.Реалії» через радіо «Пульс».