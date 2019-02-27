Донецька чи Маріупольська: хто і навіщо пропонує змінити назву області?

В інтернеті зареєстрували петицію до президента України з пропозицією змінити назву Донецької області на Маріупольську. Автор петиції пояснює, що керівництво і жителі Донецька проявили «нелояльність до держави Україна і стали на бік російських окупантів». В соціальній мережі таку пропозицію висміяли, мовляв, тоді вже краще Краматорську, адже зараз більшість державних структур області розташовані там. А ось на окупованих територіях відреагували обуренням.

«Неясність назви Донецька область через усунення головного міста з управління територіями підконтрольних Україні; невиконуюча адміністративні функції з причини переходу його керівництва за згодою його жителів на сторону окупаційної влади; cвоїми негативними вчинками заплямували ім'я Донецька; плутанина в положенні назви, яка втратила свою силу» – ось основні причини, чому на думку автора петиції про зміну назви Донецької області на Маріупольську, українці мають підтримати таку ідеї.

Але масового «за» не відчувається.

У соціальних мережах жартують, пропонуючи свої варіанти назв, та збираються подати свою петицію – «про заборону пропозицій петицій-нісенітниць».

«А чому Маріупольська? Давайте вже тоді Краматорська, тут же все керівництво», – написали в соціальній мережі.

«Яка нісенітниця. Кому тільки така маячня в голову приходить?» – зауважила жителька Краматорська.

«Якби на «верхах» всерйоз стали розглядати це прохання. Це як мінімум означало б, що вони визнають, що «Донецьк – не Україна» і до них він вже ніколи не повернеться», – обурилися в соціальній мережі.

Саме в такому ракурсі новину про появу петиції і подали у сепаратистських виданнях та пабліках, порівнюючи таку пропозицію вже з відмовою України від Донбасу.

«Невже почало доходити? В Україні зрозуміли, що Донецьк для них втрачено і вирішили переназвати Донецьку область у Маріупольську», – написали у сепаратистських пабліках

«Порошенко офіційно визнав, що Донецьк не повернеться», – підтримала мешканка окупованого Донецька.

За словами українського блогера Олексія Фаліна, сама пропозиція переназвати Донецьку область не має на меті відсторонення України від Донбасу. Скоріше, це означення адміністративного центру регіону.

«Це був би логічний крок, бо адміністративний центр Донецької області нинішньої знаходиться далеко не в Донецьку, і таким чином це буде просто означення того, де знаходиться адміністративний центр області. Тобто нічого поганого в цьому немає. Але і Маріуполь – не є 100% центром, адже держустанови Донецької області розкидано в кількох містах», – каже Олексій Фалін.

На думку голови Центру стратегічних досліджень Павла Жовніренка, в Україні зараз є більш важливі питання пов'язані з Донбасом, ніж зміна назви областей.

«Одна справа, коли змінюються назви міст в рамках декомунізації українських міст. Але я не розумію логіки зміни назви Донецької області на Маріупольську. Тільки через те, що Маріуполь зараз контролюється Україною, а Донецьк – ні? Так треба зробити все, щоб Донецьк контролювався Україною і все. Зміни можна буде і потім зробити, коли вони будуть потрібні», – каже Павло Жовніренко.

За чотири дні існування петиція про зміну назви Донецької області на Маріупольську зібрала лише 239 підписів.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)