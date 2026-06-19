Радіо Свобода – в «білому списку» якісних медіа Інституту масової інформації

Інститут масової інформації 19 червня оприлюднив оновлений «білий список» якісних загальноукраїнських онлайн-медіа – до нього увійшла українська служба Радіо Свобода.

До списку увійшли редакції, які відповідають стандартам ІМІ із дотримання професійних журналістських стандартів щонайменше на 95%. Перелік оновлюється двічі на рік, цього разу до нього увійшли 18 видань:

Радіо Свобода

Суспільне Новини

espreso.tv

«Бабель»

hromadske.ua

«Українська правда»

NV

«Тексти»

LB.ua

«Укрінформ»

«Ґрати»

Громадське радіо

«Український тиждень»

ZN,UA

«Рубрика»

«Слово і Діло»

«Новинарня»

Frontliner

За результатами аналізу Інституту, рівень дотримання професійних стандартів на ресурсах, які увійшли до списку, в середньому становить близько 96%.

«Те, що 18 медіа тримають планку в 95%+, показує, що якісна журналістика в Україні існує навіть на п’ятий рік повномасштабної війни, попри величезні виклики й виснаження українських редакцій», – прокоментував директорка ІМІ Оксана Романюк.

Для моніторингу ІМІ відбирає 50 найпопулярніших загальнонаціональних онлайн-медіа за даними SimilarWeb та результатами власних попередніх моніторингів. Вони проходять три етапи відбору, в тому числі на наявність шкідливого контенту, фейків, чорного піару. Їх також оцінюють за дотриманням стандартів балансу, достовірності, відокремлення фактів від коментарів, наявності джинси, сексизму та мови ворожнечі так на предмет прозорості.