Президент Радіо Свобода Капус залишить посаду восени

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Стівен Капус оголосив, що залишає свою посаду з 15 вересня – він очолював медіакорпорацію з 1 січня 2024 року.

«Для мене було величезною честю обіймати цю посаду, очолюючи одну з найважливіших журналістських організацій світу. Я глибоко вдячний нашим журналістам та співробітникам за їхню відданість справі, професіоналізм та стійкість в умовах величезного тиску», – заявив Капус, коментуючи майбутню відставку.

Він привітав наміри Конгресу та уряду Сполучених Штатів підтримати корпорацію, яка бореться в інформаційному полі протягом 75 років «у той час, коли противники Америки витрачають мільярди, намагаючись контролювати інформаційний простір».

Згідно з рішенням Ради директорів РВЄ/РС, пост президента корпорації обійме Ліза Кертіс. Донедавна вона обіймала посаду старшої наукової співробітниці та директорки Програми безпеки Індо-Тихоокеанського регіону в Центрі нової американської безпеки.

Кертіс є експерткою в галузі національної безпеки з 35-річним досвідом роботи з питань політики Сполучених Штатів щодо Індо-Тихоокеанського регіону. Понад 20 років вона працювала в уряді США, у тому числі в ЦРУ, Державному департаменті, Конгресі та Раді національної безпеки.

«Компанії дуже пощастило, що її очолювала людина з таким великим досвідом роботи в новинному бізнесі, як Стів. Його рішуче керівництво допомогло РВЄ/РС пережити період невизначеності. РВЄ/РС у гарній позиції, щоб дати раду викликам неспокійного медійного та геополітичного середовища. Для мене буде честю очолити цю видатну американську організацію, продовжуючи наш унікальний внесок у свободу преси і журналістику без цензури, що виховує демократичні спільноти», – прокоментувала Кертіс.

Вона входила до складу ради директорів РВЄ/РС з вересня 2022 року, а з липня 2024-го очолювала її. 6 червня 2026 року Кертіс залишила раду директорів РВЄ/РС.