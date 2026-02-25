Болгарська та румунська служби Радіо Свобода припиняють роботу

Болгарська та румунська служба Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) зупинять роботу 31 березня, повідомив президент компанії Стів Капус.

За його словами, це рішення «не було ухвалене легко» й переважно пов’язане з тривалими бюджетними складнощами.

«Ми пишаємося непохитною, збалансованою журналістикою, яку створюють Svobodna Evropa та Europa Liberă România з моменту їхнього повернення до Болгарії та Румунії у 2019 році, і вдячні цим командам за їхню відданість своїй аудиторії – і Радіо Свобода – протягом останніх семи років», – заявив він.

RFE/RL відновила роботу своєї редакції в Румунії в січні 2019 року. Цьому передували оцінки незалежних спостерігачів, включно з «Репортерами без кордонів», за якими протягом кількох років рівень свободи слова в Румунії поступово знижувався.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода оголосило про відкриття нового бюро й відновлення роботи болгарської служби в Софії в червні 2019 року. RFE/RL працювало в Болгарії до і після Холодної війни і припинило діяльність в 2004 році. Тодішній віцепрезидент медіакорпорації Ненад Пеїч нагадав, що її керівництво вважало падіння комуністичного режиму ознакою перемоги західних цінностей.

«Як ми бачимо сьогодні, в багатьох країнах це не так. Для становлення свободи ЗМІ потрібно багато часу», – сказав Пеїч на церемонії відкриття бюро.

У листопаді 2025 року зупинила роботу угорська служба Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода – через п’ять років після перезапуску з метою надання незалежних і точних новин народу Угорщини.