В Ірані затримали голову бюро суспільного мовника Японії NHK

В Ірані заарештували керівника бюро японського суспільного мовника NHK World Кавашіму Шінносуке, повідомили два джерела іранської служби Радіо Свобода Radio Farda.

Незрозуміло, коли його затримали та які звинувачення йому висунули, хоча джерела повідомляють, що його доставили до в’язниці Евін 23 лютого.

За словами одного зі співрозмовників, Кавашіму утримують у 7-му відділенні Евіну, де зазвичай утримуються політичні в’язні.

NHK наразі не відповів на запит Radio Farda про коментар. Іранські чиновники також офіційно не оголосили про арешт Кавасіми, який раніше обіймав посаду керівника бюро NHK у Джакарті.

NHK – це суспільний мовник Японії, який надає новини та інформацію про Японію та Азію на телебаченні, радіо та онлайн-платформах для світової аудиторії.

Арешт Кавасіми відбувся через кілька тижнів після того, як влада вбила тисячі людей під час безпрецедентного придушення масових протестів із закликами до повалення іранського клерикального режиму.

В рамках репресій за останні тижні по всій країні було заарештовано десятки тисяч людей, в тому числі журналістів та правозахисників.