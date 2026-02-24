Десятки тисяч українців та іноземців полишили свої буденні справи й вирушили захищати Україну. Мільйони українців втратили або залишили свої домівки, тікаючи від снарядів і бомб. Щодня захисники України повертаються «на щиті». Щодня ми слухаємо в новинах зведення із фронту і повідомлення про обстріли українських міст, містечок, сіл. Українці сумують, дратуються, ненавидять. Але і радіють й пишаються, коли новини хороші.

Ці роки були довгі й повні втрат. Але були й перемоги: про Україну та її успішну боротьбу проти значно більшої Росії не перестає говорити весь світ.

Якими були ці чотири роки повномасштабної війни, дивіться у фотографіях військового кореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка.



