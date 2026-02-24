Командування: на Покровському напрямку відбулося понад 20 боєзіткнень від початку доби

Від початку доби на фронті відбулося 143 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 24 лютого.

«Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують його бойовий потенціал, завдаючи систематичного вогневого ураження», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, російські війська чотири рази штурмували позиції ЗСУ на Південно-Слобожанському напрямку.

Бойові дії фіксувалися також на Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та Краматорському напрямках.

На Костянтинівському напрямку російські загарбники 15 разів штурмували українські позиції поблизу Костянтинівки, Софіївки, Плещіївки, Берестка, Іллінівки та Степанівки, один бій триває.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та Гришине. Одна спроба окупантів покращити своє становище іще триває», – повідомляє Генштаб.

Російські війська чотири рази намагалися «покращити своє положення» на Олександрівському напрямку, один бій триває. На Гуляйпільському напрямку командування зафіксувало 15 російських атак, чотири штурми ще не завершені. Також російська армія шість разів атакувала на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку, за зведенням, наступальних дій російських військ не фіксували.





Як писав нещодавно проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Також він говорив в одному з ефірів, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.

Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхіва – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 16 лютого повідомляв, що українські військові «проводять результативні контратакувальні, штурмові дії» на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя.



