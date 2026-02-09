Суд у Гонконгу ув’язнив медіамагната, засновника опозиційної газети Джиммі Лая на 20 років

Суд у Гонконгу 9 лютого засудив до 20 років позбавлення волі 78-річного мільярдера та медіамагната Джиммі Лая, засновника опозиційної газети Apple Daily та критика Компартії Китаю, повідомляють міжнародні медіа.

Його звинуватили у «змові з іноземними силами» та публікації «підривних матеріалів».

На думку суддів, Лай лобіював запровадження санкцій, блокади та інших «ворожих дій» з боку Сполучених Штатів та інших країн, нібито залучаючи до цього цілу мережу людей, в тому числі співробітників його газети Apple Daily, яка вже не працює, активістів та іноземців.

Захист Лая в інтерв’ю британському мовнику BBC назвав процес показовим, а його результат – завчасно визначеним.

«Тепер, коли цей фіктивний процес нарешті закінчився, ми закликаємо лідерів з усього світу одностайно вимагати від Китаю звільнити Джиммі Лая, щоб він нарешті зміг повернутися до своєї родини в Лондоні», – сказав адвокат Каоілфіон Галлахер. Він назвав вирок «останнім ударом по верховенству закону у Гонконгу».

Донька медіамагната Клер Лай прокоментувала вирок, висловивши побоювання, що її батько «помре мучеником за ґратами», цитує The Guardian.

Міністерство закордонних справ Великої Британії, чиє громадянство має Лай, заявило, що підприємця ув’язнили за реалізацію його права на свободу висловлювань, а справа була політично вмотивованою.

«Я глибоко занепокоєна станом здоров’я містера Лая і знову закликаю владу Гонконгу припинити його жахливі випробування і звільнити його з гуманітарних міркувань», – заявила очільниця британського дипломатичного відомства Іветт Купер.

Купер додала, що прем’єр-міністр Кір Стармер порушив питання ув’язнення Лая під час зустрічі з президентом Китаю Сі Цзінпіном у Китаї.





Лая заарештували в 2020 році, після ухвалення закону «про національну безпеку», якому передували масштабні протести в Гонконзі в 2019-2020 роках. Цей закон дозволяє китайській поліції та спецслужбам діяти в Гонконгу, а також зобов’язує владу автономії в кримінальному порядку переслідувати, наприклад, прихильників відділення Гонконгу від Китаю.

Правозахисні організації по всьому світу, зокрема, «Репортери без кордонів» називали переслідування Лая політично мотивованим та вимагали його звільнення. Президент США Дональд Трамп говорив про Лая на зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у жовтні 2025 року, до звільнення заарештованого бізнесмена закликали лідери багатьох демократичних країн.

Крім Лая, терміни від шести до 10 років отримали ще вісім людей, зокрема шість колишніх високопосадовців Apple Daily.