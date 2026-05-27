Поліція України: журналістці Рощиній в російському СІЗО зламали потиличну кістку

У Нацполіції України повідомили, що під час утримання в полоні в СІЗО № 2 в Таганрозі (Росія) українській журналістці – авторці Радіо Свобода та українських засобів інформації – Вікторії Рощиній зламали потиличну кістку. Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії щодо злочинів РФ проти медіа 26 травня повідомив представник Головного слідчого управління Нацполіції Дмитро Шевчук.

«У період перебування в СІЗО № 2 Вікторії було спричинено тяжке тілесне ушкодження – перелом потилочної кістки. Це ми виявили під час проведення відповідних судово-медичних експертиз», – розповів Шевчук.

За його словами, щодо Вікторії Рощиної з боку сил РФ застосовувались систематичні жорстокі дії – побиття, психологічний тиск, антисанітарні умови утримання, обмеження у воді та їжі. Він зазначив, що це відбувалося через те, що вона відмовилася співпрацювати з адміністрацією, відмовилася вчити російський гімн та вимагала нормальних умов утримання – медичної допомоги, їжі та теплих речей.

Шевчук повідомив, що правоохоронці змогли встановити повністю маршрути пересування Вікторії, місця її незаконного утримання та осіб, причетних до жорстокого поводження та всі обставини, які передували її загибелі.

Читайте також: Начальнику російського СІЗО, де вбили журналістку Рощину, загрожує довічне ув’язнення – українські слідчі

«Ми також чітко розуміємо, що вона орендувала квартиру ( в Енергодарі – ред.) і за інформацією, яка досі перевіряється, ця квартира могла бути облаштована засобами аудіофіксації і спостереження. І взагалі слідство дотримується такої версії, що з моменту її перетину кордону на території Росії за нею вже могло вестись спостереження», – розповів він.

У квітні міжнародна організація «Репортери без кордонів» (RSF) із посиланням на свідків, що бачили процес помирання Вікторії Рощиної, повідомила, що російські тюремники не надали українській журналістці в останні дні її життя медичної допомоги, якої вона критично потребувала.

У жовтні 2024 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка зникла безвісти під час поїздки на окуповані території і яку утримували на території Росії, померла в російському полоні.

У вересні 2025 року журналістам проєкту Слідство.Інфо вдалося встановити, що Рощина загинула в СІЗО №3 у Кізелі в Пермському краї РФ 19 вересня 2024 року. Журналістку незаконно утримували у тюрмах РФ понад рік. Її перевезли до Кізела за 8 днів до загибелі.



