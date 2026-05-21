Лауреатами премії імені Георгія Ґонґадзе-2026 стали Ольга Руденко та Михайло Ткач

Лауреатами премії імені Георгія Ґонґадзе-2026 стали головна редакторка та співзасновниця англомовного видання The Kyiv Independent Ольга Руденко та журналіст-розслідувач, очільник відділу розслідувань видання «Українська правда» Михайло Ткач.

Церемонія нагородження традиційно відбулася у Києві 21 травня – у день народження Георгія Ґонґадзе.

До короткого списку номінантів на відзнаку у 2026 році члени Капітули Премії імені Георгія Ґонґадзе обрали також журналіста та воєнного кореспондента Радіо Свобода Марʼяна Кушніра.

Читайте також: Фільм Радіо Свобода про повернення тіл зниклих безвісти вийшов на YouTube

Ольга Руденко вже тричі була фіналісткою премії. Для Михайла Ткача це друга номінація.

Ольга Руденко – головна редакторка та співзасновниця англомовного видання The Kyiv Independent. До короткого списку Премії вона потрапляє третій рік поспіль.

Впродовж своєї карʼєри Ольга готувала матеріали для низки світових видань. У травні 2022 року потрапила на обкладинку журналу Time, а в грудні отримала нагороду «Жінки Європи».

У 2025 році вона була відзначена нагородою Freedom Fighter Award Центру аналізу європейської політики (CEPA) у Вашингтоні за непохитну відданість розвитку незалежної журналістики під час російського вторгнення.

Михайло Ткач – очільник відділу розслідувань видання «Українська правда». Його матеріали неодноразово ставали підставою для суспільного резонансу та офіційних перевірок.

До роботи у виданні «Українська правда» Михайло Ткач протягом шести років працював у програмі «Схеми: корупція в деталях», спільному проєкті «Радіо Свобода» та телеканалу «UA:Перший», 5 років – у програмі розслідувань «Гроші» на каналі «1+1».

Михайло нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня за внесок у розвиток журналістики та висвітлення подій під час російського вторгнення в Україну 2022 року.

Премія імені Георгія Ґонґадзе – нагорода для незалежних журналістів, заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з Асоціацією випускників kmbs, Києво-Могилянською Бізнес-Школою та виданням «Українська правда».

За умовами Премії, лише члени Капітули мають право номінувати журналістів на її здобуття, а згодом і визначати лауреата, який отримує статуетку та грошову винагороду в розмірі 200 тис. грн.

Лауреатами Премії в попередні роки стали стали Вахтанґ Кіпіані (2019), Павло Казарін (2020), Мирослава Барчук (2021), Мстислав Чернов і Євген Малолєтка (2022), Богдан Логвиненко (2023), Тетяна Трощинська (2024), Іван Любиш-Кірдей (2025).

У 2022 році також Спецвідзнаку посмертно отримав фотожурналіст Макс Левін.