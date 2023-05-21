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Лауреатом премії Ґонґадзе-2023 став Богдан Логвиненко

Богдан Логвиненко – лауреат премії Ґонґадзе-2023, письменник, журналіст, ведучий, інтерв’юєр, фотограф

21 травня члени Капітули оголосили ім’я лаурета щорічної премії для незалежних журналістів імені Георгія Ґонґадзе. Цього року ним став письменник, журналіст та засновник проєкту Ukraїner – Богдан Логвиненко.

Лауреата традиційно оголосили у Києві 21 травня, у день народження Георгія Ґонґадзе.

До 24 лютого 2022 року, Ukraіner здебільшого розповідав історії про найвіддаленіші куточки, людей, мистецтво та їжу України. З початком повномасштабної агресії Росії в Україну проєкт зорієнтувався на матеріалах про незламних українців. Їх публікували різними мовами. Журналісти також їздили у зону бойових дій. Перший обстріл, під який потрапила знімальна група стався на Північній Салтівці у Харкові. Богдан Логвиненко вже був номінований на премію Ґонґадзе у 2020 році.

Цього року на відзнаку також претендували:

  • Андрій Дубчак – фотограф, воєнний кореспондент, засновник інтерактивного проєкту DonbasFrontliner;
  • Сергій Сидоренко – журналіст, співзасновник та головний редактор видання «Європейська правда».

Премія імені Георгія Ґонґадзе — нагорода для незалежних журналістів, заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з Асоціацією випускників kmbs, Києво-Могилянською Бізнес-Школою та виданням «Українська правда».

За умовами Премії, лише члени Капітули мають право номінувати журналістів на її здобуття, а згодом і визначати лауреата, який отримує статуетку та грошову винагороду в розмірі 100 тис. грн.

Лауреатами Премії в попередні роки стали Вахтанґ Кіпіані (2019), Павло Казарін (2020), Мирослава Барчук (2021), Мстислав Чернов і Євген Малолєтка (2022).

«Ця премія – це кредит довіри до нас»: інтерв'ю із засновником проєкту Ukraїner (відео)
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«Ця премія – це кредит довіри до нас»: інтерв'ю із засновником проєкту Ukraїner (відео)

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