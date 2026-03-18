Воєнкор Радіо Свобода став претендентом на здобуття премії імені Георгія Ґонґадзе

Мар'ян Кушнір (ліворуч) під час презентації документального фільму «Поверніть мені ім’я», Київ, лютий 2026 року

Капітула премії імені Георгія Ґонґадзе назвала претендентів на здобуття нагороди у 2026 році. Серед трьох претендентів є Мар’ян Кушнір – воєнний кореспондент Радіо Свобода, автор документального фільму «Поверніть мені ім’я», присвяченого пошуку зниклих безвісти та ідентифікації загиблих українських військових.

Ще один номінант також був пов’язаний із Радіо Свобода. Це журналіст-розслідувач, керівник відділу розслідувань видання «Українська правда» Михайло Ткач, який до 2021 року працював журналістом і ведучим програми «Схеми».

Третьою претенденткою є Ольга Руденко, головна редакторка та співзасновниця The Kyiv Independent.

Критеріями відбору претендентів на здобуття премії імені Георгія Ґонґадзе є відданість принципам та цінностям незалежної журналістики, інноваційність, суттєвий внесок у розвиток окремого жанру чи медіасередовища в цілому, створення матеріалів, що призвели до вирішення або розуміння певних проблем у суспільстві та змін у країні.

Претендувати на премію можуть лише українські журналісти, які протягом останніх п’яти років лишалися в професії. Ім’я лауреата стане відомим 21 травня, в день народження Георгія Ґонґадзе.

Премія імені Георгія Ґонґадзе – нагорода для незалежних журналістів, заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з Асоціацією випускників kmbs, Києво-Могилянською Бізнес-Школою та виданням «Українська правда».

За умовами Премії, лише члени Капітули мають право номінувати журналістів на її здобуття, а згодом і визначати лауреата, який отримує статуетку та грошову винагороду в розмірі 100 тис. грн.

Лауреатами Премії в попередні роки стали Вахтанґ Кіпіані (2019), Павло Казарін (2020), Мирослава Барчук (2021), Мстислав Чернов і Євген Малолєтка (2022), Богдан Логвиненко (2023), Тетяна Трощинська (2024), Іван Любиш-Кірдей (2025).

У 2022 році також Спецвідзнаку посмертно отримав фотожурналіст Макс Левін.

