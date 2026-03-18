Воєнкор Радіо Свобода став претендентом на здобуття премії імені Георгія Ґонґадзе

Капітула премії імені Георгія Ґонґадзе назвала претендентів на здобуття нагороди у 2026 році. Серед трьох претендентів є Мар’ян Кушнір – воєнний кореспондент Радіо Свобода, автор документального фільму «Поверніть мені ім’я», присвяченого пошуку зниклих безвісти та ідентифікації загиблих українських військових.

Ще один номінант також був пов’язаний із Радіо Свобода. Це журналіст-розслідувач, керівник відділу розслідувань видання «Українська правда» Михайло Ткач, який до 2021 року працював журналістом і ведучим програми «Схеми».

Третьою претенденткою є Ольга Руденко, головна редакторка та співзасновниця The Kyiv Independent.

Критеріями відбору претендентів на здобуття премії імені Георгія Ґонґадзе є відданість принципам та цінностям незалежної журналістики, інноваційність, суттєвий внесок у розвиток окремого жанру чи медіасередовища в цілому, створення матеріалів, що призвели до вирішення або розуміння певних проблем у суспільстві та змін у країні.

Претендувати на премію можуть лише українські журналісти, які протягом останніх п’яти років лишалися в професії. Ім’я лауреата стане відомим 21 травня, в день народження Георгія Ґонґадзе.

Премія імені Георгія Ґонґадзе – нагорода для незалежних журналістів, заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з Асоціацією випускників kmbs, Києво-Могилянською Бізнес-Школою та виданням «Українська правда».

За умовами Премії, лише члени Капітули мають право номінувати журналістів на її здобуття, а згодом і визначати лауреата, який отримує статуетку та грошову винагороду в розмірі 100 тис. грн.

Лауреатами Премії в попередні роки стали Вахтанґ Кіпіані (2019), Павло Казарін (2020), Мирослава Барчук (2021), Мстислав Чернов і Євген Малолєтка (2022), Богдан Логвиненко (2023), Тетяна Трощинська (2024), Іван Любиш-Кірдей (2025).

У 2022 році також Спецвідзнаку посмертно отримав фотожурналіст Макс Левін.