Радіо Свобода відкрило новий офіс для російської служби в Ризі

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (РСЄ/РС) 12 січня офіційно відкрило новий офіс у Ризі, в якому працюватимуть журналісти кількох російськомовних підрозділів медіакорпорації, у тому числі Російської служби Радіо Свобода, телеканалу «Настоящее время», новоствореного відділу розслідувань «Система».

У столицю Латвії перенесено, зокрема, більшу частину журналістських операцій, які раніше входили до зони відповідальності редакції Російської служби «Свободи» в Москві.

Президент РРЄ/РС Джеймі Флай, виступаючи на урочистій церемонії в Ризі, висловив подяку Латвії за можливість відкриття офісу та зазначив:

«Журналісти продовжать виконувати свою чесну роботу для інформування російськомовної аудиторії в Росії та за її межами».

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Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода оголосило про припинення роботи свого бюро в Росії 6 березня 2022 року.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) 10 січня відкрило новий офіс у Вільнюсі. Передбачається, що у столиці Литви зможуть працювати журналісти мінського бюро RFE/RL та співробітники «Настоящего времени», які були змушені залишити Білорусь через репресії після протестів 2020 року.