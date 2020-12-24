Радіо Свобода – у п’ятірці «найефективніших медіабрендів» в Україні – дослідження

Радіо Свобода потрапило до списку 15 найефективніших медіабрендів 2020 року, повідомила українська консалтингова компанія «Центр контент-аналізу». Радіо Свобода посіло 5-е місце в загальному рейтингу.

Інтегральний показник ефективності складали на основі семи параметрів замість п’ятьох, як було раніше: відвідуваність, цитованість, охоплення згадувань, якісна відвідуваність, Facebook-взаємодії, Instagram-взаємодії, YouTube-взаємодії.

Радіо Свобода посідає п’яте місце за цитованістю, третє – за охопленням згадувань, друге – за взаємодією у Facebook, дев’яте – за Instagram-взаємодією, 10 – за YouTube-взаємодією.

На першому місці в рейтингу «Українська правда», далі – 24 канал, РБК-Україна, Обозреватель.

Крім того, до 15 найефективніших медіабрендів 2020 року увійшли Уніан, Страна, Цензор.нет, Корреспондент, Інтерфакс-Україна, UNN, Новое время, Укрінформ, 112 Україна, Гордон.

«У ніші суспільно-політичних видань ми бачимо цікавий тренд: зростання впливу «якісних» медіа і майже повне зникнення «зливних бачків», – кажуть автори дослідження.

Усі дані збиралися за період 1 серпня – 31 жовтня. Вибірка склала 190 медіабрендів, які порівнювалися в межах своїх тематичних ніш.

Минулого року в серпні Радіо Свобода було на 14 місці цього рейтингу, а за рік до цього також входило у п’ятірку.