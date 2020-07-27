Радник Трампа з нацбезпеки заразився коронавірусом

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Роберт О’Брайен інфікований коронавірусом. Повідомлення ЗМІ про це підтвердили у понеділок в Білому Домі.

Зазначається, що у О’Брайена хвороба протікає не у важкій формі, він самоізолювався і при цьому продовжує працювати.

Associated Press наголошує, що радник Трампа став найбільш високопоставленим представником адміністрації, що заразилися коронавірусом. Раніше вірус виявили у низки співробітників апарату.

Білий Дім запевнив, що небезпеки зараження президента або віцепрезидента не було.

У США станом на 27 липня виявили понад 4,2 мільйона інфікованих коронавірусом, від COVID-19 померли 146 968 людей, одужали майже 1,3 мільйона.