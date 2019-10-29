Аргентинець Рафаель Ґроссі обраний головою Міжнародного агентства з атомної енергії

Аргентинець Рафаель Ґроссі обраний головою базованого в австрійському Відні Міжнародного агентства з атомної енергії, яке входить у структуру Організації Об’єднаних Націй.

58-річний Ґроссі був послом Аргентини в МАГАТЕ. Він долучився до організації у 2010 році. Аргентинець брав участь у переговорах з Іраном, щоб зрозуміти, як іранські військові були залучені до таємних ядерних активностей.

Попередній керівник МАГАТЕ, 72-річний японець Юкія Амано, помер у липні на батьківщині. Причини його смерті не були оголошені.

На його посаду претендували румунський дипломат Корнел Феруце, секретар Організації Договору про заборону ядерних випробувань Лассіна Зербо (Буркіна-Фасо) та керівниця словацького регулятора з ядерних питань Марта Жіакова.