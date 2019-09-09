МАГАТЕ знайшло сліди урану на об’єкті, який Ізраїль вважає «військовим складом» Ірану – Reuters

Представники Міжнародного агентства атомної енергії взяли в одному з приміщень у Тегерані зракзи, що містять сліди урану. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на двох дипломатів, які слідкують за інспекціями агентства.

МАГАТЕ, яке розслідує походження часток урану, просить Ірану пояснити їхнє походження, однак Тегеран, за даними дипломатів, наразі не відповів на цей запит.

Один зі співрозмовників Reuters зазначив, що існує багато можливих пояснень, адже знайдений уран не настільки збагачений, щоб вказувати на його призначення для розробки зброї.

МАГАТЕ наразі не надали офіційної відповіді на запити журналістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, як зазначають у інформаційній агенції, рік тому закликав МАГАТЕ обстежити об’єкт, де виявили уран, стверджуючи, що це – таємний військовий склад, де зберігалися радіоактивні матеріали.

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8 вересня виконувач обов’язків голови Міжнародного агентства з атомної енергії Корнел Ферута відвідав Тегеран, щоб зустрітися з представниками влади Ірану після заяв про відхід від ядерної угоди.

Угода 2015 року обмежила ядерну програму Ірану. Серед підписантів Спільного всеосяжного плану дій – США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія та Німеччина.

У 2018 році президент США Дональд Трамп 2018 року вивів Вашингтон із угоди, звинувативши Іран у її порушеннях. Відтоді він наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США і погрожує новими обмеженнями.

У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди. Натомість країни-учасниці попередили Іран, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.