Голова МАГАТЕ веде переговори з іранською владою після заяв про порушення ядерної угоди

Виконувач обов’язків голови Міжнародного агентства з атомної енергії Корнел Ферута 8 вересня відвідав Тегеран, щоб зустрітися з представниками влади Ірану після заяв про відхід від ядерної угоди.

Зокрема він провів зустріч із міністром закордонних справ Ірану Мухаммадом Джавадом Заріфом, а також главою Організації атомної енергії Ірану Алі Акбаром Салехі.

У переговорах Ферута підкреслив необхідність «повної та своєчасної узгодженості дій» Ірану з ядерними угодами ООН, йдеться в заяві МАГАТЕ.

Також Агентство заявило, що його інспектори готові перевірити, наскільки Іран виконує свої зобов’язання.

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«Інспектори Агенції перебувають в Ірані і повідомлять про будь-яку поточну діяльність до штаб-квартири МАГАТЕ у Відні», – заявив речник установи Фредрік Дахль.

Напередодні представник Організації атомної енергії Ірану Бегруз Камальванді повідомив про «третій крок» порушення ядерної угоди 2015 року. Він полягає у запуску покращених центрифуг для збагачення урану.

Угода 2015 року обмежила ядерну програму Ірану. Серед підписантів Спільного всеосяжного плану дій – США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія та Німеччина.

У 2018 році президент США Дональд Трамп 2018 року вивів Вашингтон із угоди, звинувативши Іран у її порушеннях. Відтоді він наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США і погрожує новими обмеженнями.

У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди. Натомість країни-учасниці попередили Іран, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.